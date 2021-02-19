В Харькове - 155 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 19 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 55 138 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 19 февраля в Украине зафиксировано 6 531 новый случай коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 293 672 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 24 972 человека умерли, 1 139 977 - выздоровели.
Прекрасный день для того, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Однако важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
Холода отступают, синоптики даже обещают небольшую оттепель и дождь.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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