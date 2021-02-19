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19.02.2021  13:33   

В Харькове - 155 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 19 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 55 138 случаев заболевания коронавирусом.

В Харькове - 155 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 81 298 случаев заболевания COVID-19, 4 786 человек находятся под медицинским наблюдением, 74 986 пациентов выздоровели, 1 526 - умерли.
 

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 19 февраля в Украине зафиксировано 6 531 новый случай коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 293 672 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 24 972 человека умерли, 1 139 977 - выздоровели.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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