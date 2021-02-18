18.02.2021 10:44

Коронавирус: статистика на 18 февраля

За сутки от коронавируса умерли 11 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 297 новых случаев заражения коронавирусом.



160 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 18 февраля составляет 81 114 человек (в Харькове – 54 983 человека).



Из них:



– 1519 летальных случаев (за последние сутки умерли 11 человек);



– 74 848 человек выздоровели (за сутки – 236 человек).



