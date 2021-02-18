Коронавирус: статистика на 18 февраля

За сутки от коронавируса умерли 11 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 297 новых случаев заражения коронавирусом.
160 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 18 февраля составляет 81 114 человек (в Харькове – 54 983 человека).
Из них:
– 1519 летальных случаев (за последние сутки умерли 11 человек);
– 74 848 человек выздоровели (за сутки – 236 человек).
День не склоняет к завязыванию долгосрочных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
В Харькове тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без существенных осадков. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается праздник, посвящённый одному из открытий, сделанных в области физики и химии более 200 лет назад, но плодами которого сегодня пользуется каждый.
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