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18.02.2021  10:44   

Коронавирус: статистика на 18 февраля

За сутки от коронавируса умерли 11 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 297 новых случаев заражения коронавирусом.

160 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 18 февраля составляет 81 114 человек (в Харькове – 54 983 человека).

Из них:

– 1519 летальных случаев (за последние сутки умерли 11 человек);

– 74 848 человек выздоровели (за сутки – 236 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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