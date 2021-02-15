15.02.2021 16:30

Харьковчане поддержали онкобольных детей и организовали для них праздник

Мероприятие по случаю Международного дня онкобольного ребенка прошло сегодня, 15 февраля, в Харьковской городской клинической детской больнице №16.

85 медработников 16-й детской больницы, поликлиники №16 и родильного дома №6 сдали по 450 мл крови для маленьких пациентов. Также для детей устроили праздник аниматоры, а вечером они смогут пообщаться онлайн с теми, кто поборол эту болезнь, вырос и создал свою семью.

Больницу посетила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан. Она пообщалась с медицинским персоналом, родителями и подарила детям подарки.

Вице-мэр отметила, что это единственное онкогематологическое отделение в Харьковской области. Медперсонал больницы проходит стажировку в клиниках Австрии и Германии, чтобы лечить детей по мировым стандартам.

«Мы очень ценим эту больницу, персонал, который здесь работает, и хотим, чтобы у них все было. Все мировое сообщество обращает внимание на проблему детской онкологии, которая из года в год растет. Ваши дети быстро взрослеют в отношении к своей болезни. Они послушные, откликаются на каждый посыл врача, медсестры и вас, родителей, перерастают эту болезнь и выздоравливают. Спасибо вам! Желаю иметь все силы и возможности, чтобы пройти этот тяжелый путь», - обратилась к родителям Светлана Горбунова-Рубан.

Как сообщила главный врач 16-й больницы Татьяна Харченко, по протоколу лечение длится полтора года. Если в 1991 году онкологическое заболевание побеждали лишь 5% детей, то в 2020 году – уже 88%. Сейчас в медучреждении наблюдаются 225 детей из Харьковской, Донецкой и Луганской областей, активную химиотерапию проходят 15 пациентов. Ежегодно маленьких пациентов 16-й больницы, прошедших курс лечения, отправляют на оздоровление в Австрию.

Главврач отметила, что Международный день онкобольного ребенка напоминает о том, что поддержка нужна всем - детям, которые переносят это тяжелое заболевание, их родителям и медицинским работникам, которые лечат детей.

«На День святого Валентина к нам приехали поздравить дети, которые запустили в небо валентинки и написали: «Мы с вами». Сегодня каждый человек должен пожелать нашим детям выздоровления. Это подвиг - перенести такое заболевание, а в таком возрасте - подвиг вдвойне», - подчеркнула Татьяна Харченко.

Главный врач также отметила, что пациенты 16-й больницы нуждаются в донорской крови. Все, кто хотят помочь, могут обратиться в больницу за дополнительной информацией. Кроме того, она напомнила, что родители больных детей могут получить материальную помощь из средств городского бюджета.

Справка. 15 февраля во всем мире отмечается Международный день онкобольного ребенка (International Childhood Cancer Day, ICCD). С 2003 года к проведению этого дня присоединилась и Украина. Это праздник победы детей, врачей и родственников больных над страшным недугом - злокачественными заболеваниями детского возраста.