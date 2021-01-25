25.01.2021 10:42

Пожар в доме престарелых: умер еще один из пациентов

Пожилой мужчина умер 24 января в хосписе 17-й больницы.

Число жертв пожара в пансионате для престарелых в Харькове увеличилось до 16 человек.



Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.



Мужчину, умершего 24 января в хосписе 17-й больницы, доставили в учреждение сразу после пожара. Он был старше 80 лет.



Остальные пострадавшие находятся в хосписе, один человек - в ожоговом отделении Харьковской больницы скорой неотложной помощи. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.



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