Пожар в доме престарелых: умер еще один из пациентов

Пожилой мужчина умер 24 января в хосписе 17-й больницы.
Число жертв пожара в пансионате для престарелых в Харькове увеличилось до 16 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
Мужчину, умершего 24 января в хосписе 17-й больницы, доставили в учреждение сразу после пожара. Он был старше 80 лет.
Остальные пострадавшие находятся в хосписе, один человек - в ожоговом отделении Харьковской больницы скорой неотложной помощи. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
Все новости о пожаре в частном доме для престарелых в Харькове
Хорошее время для того, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом.
В понедельник развлекается циклон: ожидаются дожди и сильный ветер. На дорогах местами гололедица.
Сегодня у славянских студентов пусть и полуофициальный, но не менее желанный праздник.
влажность:
давление:
ветер: