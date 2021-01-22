Главная Новости Медицина Коронавирус: статистика на 22 января
22.01.2021  10:08   

Коронавирус: статистика на 22 января

От коронавируса за сутки умерли двенадцать человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 300 новых случаев заражения коронавирусом.

201 заболевший – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 22 января составляет 75 970 человек (в Харькове – 51 736).

Из них:

– 1302 летальных случая (за последние сутки умерли 12 человек);

– 64 553 человек выздоровели (за сутки – 224 человека).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.01 Медицина В Харькове - 201 новый случай заболевания коронавирусом 21.01 Медицина В Харькове - 152 новых случая заболевания коронавирусом 21.01 Медицина Коронавирус: статистика на 21 января
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 