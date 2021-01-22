22.01.2021 10:08

Коронавирус: статистика на 22 января

От коронавируса за сутки умерли двенадцать человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 300 новых случаев заражения коронавирусом.



201 заболевший – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 22 января составляет 75 970 человек (в Харькове – 51 736).



Из них:



– 1302 летальных случая (за последние сутки умерли 12 человек);



– 64 553 человек выздоровели (за сутки – 224 человека).



