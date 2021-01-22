Коронавирус: статистика на 22 января

От коронавируса за сутки умерли двенадцать человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 300 новых случаев заражения коронавирусом.
201 заболевший – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 22 января составляет 75 970 человек (в Харькове – 51 736).
Из них:
– 1302 летальных случая (за последние сутки умерли 12 человек);
– 64 553 человек выздоровели (за сутки – 224 человека).
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. Иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью.
С 22 января ожидается период аномально теплой погоды благодаря выносу воздушных масс с юго-запада. В пятницу на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
День Соборности отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
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