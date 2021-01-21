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21.01.2021  12:56   

В Харькове - 152 новых случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 21 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 51 535 случаев заболевания коронавирусом.

В Харькове - 152 новых случая заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 75 670 случаев заболевания COVID-19, 10 051 человек находится под медицинским наблюдением, 64 329 пациентов выздоровели, 1 290 - умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 21 января в Украине зафиксировано 5 583 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 177 621 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 21 499 человек умерли, 914 730 - выздоровели.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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