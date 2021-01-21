21.01.2021 12:56

В Харькове - 152 новых случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 21 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 51 535 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 75 670 случаев заболевания COVID-19, 10 051 человек находится под медицинским наблюдением, 64 329 пациентов выздоровели, 1 290 - умерли.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 21 января в Украине зафиксировано 5 583 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 177 621 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 21 499 человек умерли, 914 730 - выздоровели.