В Харькове - 152 новых случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 21 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 51 535 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 75 670 случаев заболевания COVID-19, 10 051 человек находится под медицинским наблюдением, 64 329 пациентов выздоровели, 1 290 - умерли.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 21 января в Украине зафиксировано 5 583 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 177 621 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 21 499 человек умерли, 914 730 - выздоровели.
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Резкая волна потепления: от -27°С (местами по области) ночью температура к концу суток стремится к нулю. Утром туман, видимость 200-500 м, изморозь. Днем небольшой снег.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
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