13.01.2021 17:19

Переохлаждение: как от него уберечься?

Советы от Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

Лучше всего, если вы оденетесь многослойно.

Выбирайте одежду из натуральных или специальных материалов.

«Правильный» зимнюю одежду состоит из трех слоев:

- белье (нижнее белье, колготки, носки, термобелье)

- средний слой (свитер, кофта и т.п.);

- верхняя одежда (куртка, брюки, шарф, шапка, перчатки).

Чем больше слоев одежды - тем теплее.

Одежда не обязательно должно быть грубой и сковывать движения, главное - многослойность и просторность: так образуется воздушная прослойка, которая будет удерживать тепло.

Не оставляйте открытыми конечности и голову: через ладони и обнаженную голову вы теряете много тепла и можете заболеть.

Выбирайте зимнюю обувь с толстой подошвой: она должна быть просторной, идеальной по размеру и не стеснять ногу, чтобы поддерживать нормальное кровообращение.

Чтобы не замерзнуть, двигайтесь

Если вы долго ждете автобус - не стойте. Движения помогут ускорить кровообращение, а следовательно, вы не замерзнете.

Перед выходом на улицу поешьте

Чтобы поддерживать нормальную температуру зимой, организм использует больше энергии, поэтому и пополнять ее надо чаще.

Ешьте питательную и здоровую теплую пищу.

Ощущаете жжение на коже - ищите, где согреться

Сильное покраснение и жжение кожи может быть признаком обморожения.

Если чувствуете, как щеки, руки или ноги «пекут», или видите серьезное покраснение у человека рядом, зайдите в любое теплое место - магазин, кафе, подъезд и тому подобное.

Не носите металлические украшения

Металл охлаждается очень быстро, и его контакт с кожей может привести к обморожению отдельных участков или холодовых травм. К тому же кольца замедляют движение крови в пальцах, а значит они быстрее замерзнут.

Курение и алкоголь не согревают

Употребление алкоголя создает иллюзию тепла и одновременно приводит к огромной его потере.

Курение же уменьшает скорость кровообращения в конечностях, а значит делает их более уязвимыми к морозу.

Возьмите с собой термос с чаем

Если отправляетесь на несколько часов в морозную улицу, пейте горячий чай и больше двигайтесь, чтобы согреться.

И не забывайте, что мерзнут не только люди, но и животные, поэтому позаботьтесь о них тоже!