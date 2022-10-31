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31.10.2022  15:22   Дмитро Колонєй

Як діяти при переохолодженні: поради харківських медиків

У харківському Департаменті охорони здоров'я надали рекомендації, що заборонено робити при переохолодженні та я її запобігти.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  Департаменті охорони здоров'я, при перших ознаках та симптомах переохолодження необхідно: 
  1. Зайти з вулиці у приміщення. Якщо це неможливо, постаратися захистити від вітру шию та голову.  
  2. Якщо речі намокли, потрібно якомога швидше перевдягнутися у сухі.  
  3.  Якщо треба, поступово утеплитися. Наприклад, прикласти теплі сухі компреси до центру тіла - шиї, грудей і паху. Якщо використовуєте пляшки з гарячою водою, загорніть їх у рушник, щоб не обпектися.  
  4. Вживати теплі безалкогольні напої з цукром, їсти багату на білок їжу.  
  5. Більше рухатися, робити вправи ногами та руками, щоб сприяти відновленню кровообігу.  

 Чого не варто робити при гіпотермії:  

  1. Не намагайтеся зігрітися занадто швидко, наприклад, за допомогою обігрівача чи гарячої ванни.  
  2. Не зігрівайте руки й ноги, розтираючи їх.  
  3. Не вживайте алкоголь і тютюн. Перший сприяє посиленій тепловіддачі, а куріння тютюну - звуженню судин, що призводить до посилення переохолодження.  

Як запобігти гіпотермії:

  • Фахівці радять у морози тепло вдягатися.
  • Бажано це робити шарами.
  • При погіршенні погодних умов, не слід забувати про шапку, рукавички, шарф, можливо, спеціальну захисну маску для обличчя, теплі шкарпетки та водонепроникне взуття.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  переохлаждение, советы, харьков
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