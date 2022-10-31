31.10.2022 15:22 Дмитро Колонєй
Як діяти при переохолодженні: поради харківських медиків
У харківському Департаменті охорони здоров'я надали рекомендації, що заборонено робити при переохолодженні та я її запобігти.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департаменті охорони здоров'я, при перших ознаках та симптомах переохолодження необхідно:
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Зайти з вулиці у приміщення. Якщо це неможливо, постаратися захистити від вітру шию та голову.
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Якщо речі намокли, потрібно якомога швидше перевдягнутися у сухі.
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Якщо треба, поступово утеплитися. Наприклад, прикласти теплі сухі компреси до центру тіла - шиї, грудей і паху. Якщо використовуєте пляшки з гарячою водою, загорніть їх у рушник, щоб не обпектися.
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Вживати теплі безалкогольні напої з цукром, їсти багату на білок їжу.
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Більше рухатися, робити вправи ногами та руками, щоб сприяти відновленню кровообігу.
Чого не варто робити при гіпотермії:
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Не намагайтеся зігрітися занадто швидко, наприклад, за допомогою обігрівача чи гарячої ванни.
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Не зігрівайте руки й ноги, розтираючи їх.
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Не вживайте алкоголь і тютюн. Перший сприяє посиленій тепловіддачі, а куріння тютюну - звуженню судин, що призводить до посилення переохолодження.
Як запобігти гіпотермії:
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Фахівці радять у морози тепло вдягатися.
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Бажано це робити шарами.
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При погіршенні погодних умов, не слід забувати про шапку, рукавички, шарф, можливо, спеціальну захисну маску для обличчя, теплі шкарпетки та водонепроникне взуття.
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