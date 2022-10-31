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31.10.2022  15:00   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік приніс вибухонебезпечний предмет додому: загинула родина

У селі Федорівка пролунав вибух.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на LozovaNews.
 
Повідомляється, що 29 жовтня у селі Федорівка Миролюбівського старостинського округу в наслідок вибуху невідомого предмета, за попередніми даними, загинула родина — батько, мати та малолітня дитина. Наразі триває досудове розслідування, встановлюються усі обставини події.
 
Начальник  Лозівського управління ГУ ДСНС Віктор Мусієнко поінформував, що вибухонебезпечний предмет на територію свого подвір’я приніс господар.  Тим самим чоловік наразив на смертельну небезпеку усю свою родину. 
 
Міський голова Сергій Зеленський доручив фахівцям активізувати роз’яснювальну роботу серед населення щодо поводження з вибухонебезпечними та підозрілими предметами.
 
Нагадаэмо, правоохоронці розповіли про обстріл Харківської області.
 
Источник:   LozovaNews
 Тэги:  происшествие, харьков
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