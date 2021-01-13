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13.01.2021  11:57   

Шел через лес и сломал ногу: скорая и спасатели не допустили обморожения

Местный житель шел к автобусной остановке через лес и сломал голень.

О происшествии сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В селе Волобуевка Харьковской области в экстренной медицинской помощи нуждался мужчина, который шел через лес на остановку автобуса, упал и сломал нижнюю треть голени.

Бригаде скорой с помощью спасателей удалось добраться до больного и оказать помощь. Переохлаждение человеку удалось избежать.

Центр ЭМПиМК в очередной раз обращается к жителям области с предостережением о сложных погодных условиях. Избегайте рискованных маршрутов в непогоду. Берегите себя и будьте здоровы.

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая, харьков
 
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