В областной инфекционной больнице начали ремонтировать помещение под новое реанимационное отделение

06.01.2021 08:49

Отделение рассчитано на 18 мест с возможностью расширения.

Об этом во время брифинга 5 января сообщил заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух.

«Мы завершили все процедуры, связанные с оформлением проектной документации, проведением экспертизы. В конце прошлого года был подписан договор на выполнение работ, и сегодня подрядная организация начинает ремонт помещения. По информации подрядчика, на выполнение работ потребуется около 2,5 месяцев», - сообщил Тарас Пастух.

Также для отделения уже закуплено необходимое оборудование.

По словам директора областной инфекционной больницы Павла Нартова, несмотря на общую тенденцию к уменьшению количества госпитализаций, реанимационное отделение остается востребованным.

«На утро 5 января у нас более 20 больных находятся на аппаратах ИВЛ. Еще одно реанимационное отделение нам необходимо. Оно будет рассчитано на 18 больных, но при необходимости можно будет увеличить количество коек до 20 и больше», - отметил Павел Нартов.