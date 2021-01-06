В областной инфекционной больнице начали ремонтировать помещение под новое реанимационное отделение

Отделение рассчитано на 18 мест с возможностью расширения.
Об этом во время брифинга 5 января сообщил заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух.
«Мы завершили все процедуры, связанные с оформлением проектной документации, проведением экспертизы. В конце прошлого года был подписан договор на выполнение работ, и сегодня подрядная организация начинает ремонт помещения. По информации подрядчика, на выполнение работ потребуется около 2,5 месяцев», - сообщил Тарас Пастух.
Также для отделения уже закуплено необходимое оборудование.
По словам директора областной инфекционной больницы Павла Нартова, несмотря на общую тенденцию к уменьшению количества госпитализаций, реанимационное отделение остается востребованным.
«На утро 5 января у нас более 20 больных находятся на аппаратах ИВЛ. Еще одно реанимационное отделение нам необходимо. Оно будет рассчитано на 18 больных, но при необходимости можно будет увеличить количество коек до 20 и больше», - отметил Павел Нартов.
Избегайте конфликтов, столкновений и даже обсуждения каких-либо неоднозначных тем. В любви старайтесь совмещать решительность с осмотрительностью.
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