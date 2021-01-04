Главная Новости Медицина Коронавирус: статистика на 4 января
04.01.2021  09:57   

Коронавирус: статистика на 4 января

От коронавируса за сутки умерли пять человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусом.

55 заболевших – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 4 января составляет 70 343 человека.

Из них:

– 1118 летальных случаев (за последние сутки умерли 5 человек);

– 57710 человека выздоровели (за сутки – 183 человека).

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:
6 – в Харьковском,
1 – Купянском,
1 – Первомайском.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.01 Медицина В Харькове - 55 новых случаев заболевания коронавирусом 03.01 Медицина Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 3 января 31.12 Медицина В Харькове - 324 новых случая заболевания коронавирусом
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 