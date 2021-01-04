Коронавирус: статистика на 4 января

От коронавируса за сутки умерли пять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусом.
55 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 4 января составляет 70 343 человека.
Из них:
– 1118 летальных случаев (за последние сутки умерли 5 человек);
– 57710 человека выздоровели (за сутки – 183 человека).
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:
6 – в Харьковском,
1 – Купянском,
1 – Первомайском.
Африканским страстям сегодня лучше предпочесть что-нибудь более спокойное и семейное, не требующее от вас излишнего морального или физического напряжения – например, совместный поход в кино или в ресторан.
Облака в Харькове днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. В городе сухо, по области небольшие осадки. На дорогах гололедица.
Ученые, исследователи и просто любители научных экспериментов ежегодно отмечают день рождения великого англичанина.
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