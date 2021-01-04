04.01.2021 09:57

Коронавирус: статистика на 4 января

От коронавируса за сутки умерли пять человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусом.



55 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 4 января составляет 70 343 человека.



Из них:



– 1118 летальных случаев (за последние сутки умерли 5 человек);



– 57710 человека выздоровели (за сутки – 183 человека).



Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:

6 – в Харьковском,

1 – Купянском,

1 – Первомайском.