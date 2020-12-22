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22.12.2020  09:06   

Грипп в Харькове: статистика – ХОЛЦ

С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 2,3% населения области - 61168 человек, из них 24211 детей.


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В период с 14 по 20 декабря в области заболело 5130 человек, из них 2310 - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 9,0%.

Показатель заболеваемости составляет 194,11 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 54,6% и на 11,71% больше по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

Госпитализированы 58 человек, из них 49 детей.

При этом, превышен уровень собственного эпидемического порога в Первомайском районе (на 1,0%), где зарегистрирован самый высокий показатель в области - 493,27 на 100 тысяч населения. Самый низкий показатель зарегистрирован в г. Изюме - 51,42 на 100 тысяч населения.

По состоянию на 21 декабря привито против гриппа 8518 человек, из них 38,9% из групп риска.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  грипп, харьков
 
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