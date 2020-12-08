08.12.2020 08:51

Грипп в Харькове: статистика – ХОЛЦ

С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 1,9% населения области: 50403 человека, в том числе 19297 детей.



//medikom.ua

Так, в период с 30 ноября по 8 декабря в области заболело 6057 человек, из них 2718 - дети в возрасте до 17 лет.



Показатель заболеваемости составляет 229,10 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 46,4% и на 16,4% больше по сравнению с 49 неделей прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Госпитализированы 58 человек, из них 54 ребенка.



При этом превышены уровни собственных эпидемических порогов в Боровском (на 5,0%), Волчанском (на 14,1%), Лозовском (на 35,7%), Нововодолажском (на 34,3%) районах и в г. Лозовая (на 19,0%).



Самый высокий показатель в области зарегистрирован в Нововодолажском – 746,20 на 100 тысяч населения, самый низкий – в Чугуевском районе: 66,73 на 100 тысяч населения.



По состоянию на 7 декабря привито против гриппа 7140 человек, из них 32,2% из групп риска.