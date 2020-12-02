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02.12.2020  14:51   

ВИДЕО: Кабмин отменил "карантин выходного дня" (РЕДПОСТ)

Кабинет Министров отменил карантин, действующий в выходные дни. Сейчас правительство готовит план карантина, который будет применен в ближайшее время.


Фото: пресс-служба Кабмина
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 2 декабря.
 
"Это позволяет нам снять именно эти ограничения: и на выходные, и в будни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории всей страны. Сейчас Кабинет Министров нарабатывает наиболее сбалансированное решение относительно возможного усиления карантинных ограничений. Согласно закону, правительство сообщит о решении за 7 дней до их введения", - сказал Шмыгаль.
 
По словам премьера, карантин выходного дня дал положительные результаты. На 6000 случаев меньше заболеваний, чем прогнозировалось. В больницах наблюдается выравнивание ситуации с занятостью коек, которая уже почти месяц держалась на постоянном уровне 27-28 тыс. Занятых больными коронавирус.
 
"За предыдущую неделю мы получили на 6000 случаев заболевания меньше, чем это прогнозировалось. Усиленные ограничения на выходных несколько стабилизировали ситуацию и в больницах: выравнивается ситуация с занятостью коек", – сказал он.
 
Напомним:
 
  • 11 ноября в Украине ввели карантин выходного дня, оставив работать по субботам и воскресеньям только аптеки, продуктовые и АЗС.
  • 30 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после карантина выходного дня есть "тенденция к уменьшению динамики роста". Однако он считает, что достичь запланированного эффекта не удалось, так как украинцы не в полной мере соблюдали ограничения.

 

Тэги:  карантин, коронавирус, кабмин, шмыгаль
 
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