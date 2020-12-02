02.12.2020 14:51

ВИДЕО: Кабмин отменил "карантин выходного дня" (РЕДПОСТ)

Кабинет Министров отменил карантин, действующий в выходные дни. Сейчас правительство готовит план карантина, который будет применен в ближайшее время.



Фото: пресс-служба Кабмина

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 2 декабря.

"Это позволяет нам снять именно эти ограничения: и на выходные, и в будни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории всей страны. Сейчас Кабинет Министров нарабатывает наиболее сбалансированное решение относительно возможного усиления карантинных ограничений. Согласно закону, правительство сообщит о решении за 7 дней до их введения", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, карантин выходного дня дал положительные результаты. На 6000 случаев меньше заболеваний, чем прогнозировалось. В больницах наблюдается выравнивание ситуации с занятостью коек, которая уже почти месяц держалась на постоянном уровне 27-28 тыс. Занятых больными коронавирус.

"За предыдущую неделю мы получили на 6000 случаев заболевания меньше, чем это прогнозировалось. Усиленные ограничения на выходных несколько стабилизировали ситуацию и в больницах: выравнивается ситуация с занятостью коек", – сказал он.