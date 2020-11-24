24.11.2020 09:04

Грипп в Харькове: статистика (ХОЛЦ)

С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 1,5% населения области - 38379 человек, в том числе - 14010 детей.



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На неделе с 16 по 22 ноября показатели заболеваемости остались на уровне прошлой недели.



Заболело 5294 человека, из них 2089 – дети в возрасте до 17 лет.



Показатель заболеваемости составляет 200,32 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 53,1% и на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Госпитализированы 72 человека, из них 62 ребенка.



Самый высокий показатель в области зарегистрирован в Купянском найоне – 535,73 на 100 тысяч населения. Самый низкий – в Золочевском районе: 16,16 на 100 тысяч населения.



По состоянию на 23 ноября привито против гриппа 6178 человек, из них 30,2% из групп риска.



Специалисты напимоинают: самым эффективным средством предупреждения гриппа является вакцинация. На сегодня в Украине прошли регистрацию и разрешены к использованию три вакцины: Ваксигрип ТЕТРА (производства Санофи Пастер, Франция), Джис Флю (производства Грин Кросс Корпорейшн, Корея) и Инфлювак (производства Абботт Биолоджикалз Б.В, Нидерланды).