22.11.2020 13:18

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 22 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от СOVID-19 умерли девять человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 618 новых случай заражения коронавирусом.



309 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 ноября составляет 51 395 человек (в Харькове – 36 532 человека).



Из них:



– 701 летальных случая (за последние сутки умерли 10 человек);



– 29 297 человек находится под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 1 357 человек);



– 19 432 21 397 человек выздоровели (за сутки – 1 965 человек).