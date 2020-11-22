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22.11.2020  13:18   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 22 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от СOVID-19 умерли девять человек.


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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 618 новых случай заражения коронавирусом.

309 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 ноября составляет 51 395 человек (в Харькове – 36 532 человека).

Из них:

– 701 летальных случая (за последние сутки умерли 10 человек);

– 29 297 человек находится под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 1 357 человек);


– 19 432 21 397 человек выздоровели (за сутки – 1 965 человек).

Источник:   Харьковский областной лабцентр
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели, выздоровели
 
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