Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 22 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от СOVID-19 умерли девять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 618 новых случай заражения коронавирусом.
309 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 ноября составляет 51 395 человек (в Харькове – 36 532 человека).
Из них:
– 701 летальных случая (за последние сутки умерли 10 человек);
– 29 297 человек находится под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 1 357 человек);
– 19 432 21 397 человек выздоровели (за сутки – 1 965 человек).
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Облачная погода продержится весь день. Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
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