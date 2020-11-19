19.11.2020 14:06

В Харькове – 304 новых случая заболевания коронавирусом (Горсовет)

По состоянию на 19 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 35 568 случаев заболевания коронавирусом.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 49 613 случаев заболевания COVID-19, 32 094 человека находятся под медицинским наблюдением, 16 843 пациента выздоровели, 676 – умерли.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 19 ноября в Украине зафиксировано 13 357 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 583 510 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 10 369 человек умерли, 266 479 - выздоровели.