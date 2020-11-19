Главная Новости Медицина В Харькове – 304 новых случая заболевания коронавирусом (Горсовет)
19.11.2020  14:06   

В Харькове – 304 новых случая заболевания коронавирусом (Горсовет)

По состоянию на 19 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 35 568 случаев заболевания коронавирусом.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 49 613 случаев заболевания COVID-19, 32 094 человека находятся под медицинским наблюдением, 16 843 пациента выздоровели, 676 – умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 19 ноября в Украине зафиксировано 13 357 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 583 510 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 10 369 человек умерли, 266 479 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.11 Образование ВИДЕО: Как школьные столовые Харькова работают в условиях карантина (Харьковские известия) 19.11 Медицина Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи на 19 ноября (ХОГА) 19.11 Власть Без QR-коду неможливо буде зайти до кафе та ТРЦ (Харьковские известия)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 