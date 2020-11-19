В Харькове – 304 новых случая заболевания коронавирусом (Горсовет)

По состоянию на 19 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 35 568 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Тяга к приключениям способна внести заметные коррективы в ваши планы: может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки. Туман, видимость 200-500 м. Местами гололед.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
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