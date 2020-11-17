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17.11.2020  12:53   

Что происходит с ценами на доступные лекарства в Харькове (Госпродпотребслужба)

Обнародованы результаты мониторинга применения государственных регулируемых цен на лекарственные средства, которые участвуют в Правительственной программе «Доступные лекарства».


//kh-consumer.gov.ua

Специалисты Госпродпотребслужбы в Харьковской области продолжают мониторинг применения государственных регулируемых цен на лекарственные средства, которые участвуют в Правительственной программе «Доступные лекарства».

В частности, анализируются размеры предельных оптово-отпускных, закупочных и фактических розничных цен, а также размеры применяемых оптово-отпускных и торговых (розничных) надбавок на лекарственные средства, которые вошли в программу реимбурсации.

В октябре 2020 года специалистами Главного управления обработана информация от 481 аптечного учреждения, проанализировано более 72,6 тысячи цен на лекарственные средства по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере ценообразования. Нарушений государственной дисциплины цен не установлено.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  доступные лекарства, харьков, аптека
 
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