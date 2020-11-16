16.11.2020 12:59

Грипп в Харькове: статистика (ХОЛЦ)

С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 1,3% населения области – 33085 человек, в том числе 11921 детей.



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На неделе с 9 по 15 ноября, по сравнению с предыдущей, произошло увеличение количества заболевших на 16,5%, преимущественно за счет детского населения (26,4%).



Заболело 5273 человека, из них 1663 - дети в возрасте до 17 лет.



Показатель заболеваемости составляет 199,52 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 53,3% и на 23,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Госпитализированы 32 человека, из них 30 (82,9%) детей.



Самый высокий показатель в области зарегистрирован в г. Первомайском - 642,66 на 100 тысяч населения, самый низкий - в Золочевском районе: 48,49 на 100 тысяч населения.



По состоянию на 16 ноября привито против гриппа 5183 человек, из них 29,8% лиц из групп риска.