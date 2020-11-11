Школьница отравилась опятами, собранными отцом (ЦЭМПиМК)

Девушку госпитализировали в больницу.
Днем 10 ноября в службу «103» поступил вызов по поводу отравления грибами в Валковском районе Харьковской области.
В экстренной медицинской помощи нуждалась девочка 15 лет.
По прибытию бригады ЭМП на место вызова выяснилось, что подросток съела приготовленные мамой жареные опята, которые в лесу собирал отец. Симптомы отравления появились через несколько часов после употребления грибов в пищу.
После осмотра и оказания экстренной медицинской помощи, медики госпитализировали девушку в лечебное учреждение.
День наделяет энергичностью, любознательностью и огромной верой в себя. Это позволит добиться успеха там, где требуется решительность и энтузиазм.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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