28.10.2020 11:19

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (Карта)

За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 634 жителей области, 516 из них – жители города Харькова.



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Как сообщили в преcc-службе ХОГА, COVID-19 также обнаружили у 24 жителей Балаклейского района, 21 – Лозовского, 13 – Боровского, по 9 – Двуречанского и Красноградского, 8 – Сахновщинского, 7 – Валковского, 6 – г. Люботин, 5 – Харьковского, 4 – Дергачевского, 3 – Змиевского, по 2 – Барвенковского и Богодуховского, по 1 – Чугуевского, Золочевского, Кегичевского, Нововодолажского и Купянского районов.



Общее количество заболевших на 28 октября составляет 34444 человека (в Харькове – 25874 человека), сообщили в областном лабцентре.



Из них:



– 522 летальных случаев (за последние сутки скончалось 11 человек):



– 27182 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 524 человека);



– 6740 человек выздоровели (за сутки – 99 человек).