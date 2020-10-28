Главная Новости Медицина Карантин в Украине будет продлен до Нового года (Кабмин)
28.10.2020  10:55   

Карантин в Украине будет продлен до Нового года (Кабмин)

Режим чрезвычайной ситуации будет продлен для системы гражданской защиты на всей территории Украины


://facebook.com

Кабинет министров планирует продлить режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года. Режим был установлен в марте 2020 года из-за эпидемии COVID-19.

Об этом говорится в повестке дня заседания правительства 28 октября.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, в связи с существенным ухудшением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Украине COVID-19, постановлением Кабинет министров Украины 13 октября 2020 года срок действия карантина был продлен до 31 декабря 2020 года.

"В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продлении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года", - говорится в документе.

Источник:   РБК Украина
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.10 Медицина Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (Карта) 28.10 Медицина В Харькове осталась только треть коек, готовых для приема больных коронавирусом (РБК) 28.10 Медицина Харьков обновил рекорд по смертности от коронавируса (СНБО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 