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23.10.2020  13:26   

Воду из кранов харьковчан проверили специалисты (ХОЛЦ)

Лабораторный центр предоставил данные мониторинга питьевой воды из источников централизованного водоснабжения и сетей водопроводов Харькова за 9 месяцев 2020 года.


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Из распределительной сети водопровода города Харькова по санитарно-химическим показателям исследовано 560 проб питьевой воды, из них не соответствовали требованиям 24 пробы (4,3%).

По микробиологическим показателям исследовано 903 пробы питьевой воды, превышение нормативов выявлено в 16 пробах (1,8%).

Исследовано 31 пробы по вирусологическим показателям - отклонений от нормативов не выявлено.

По паразитарным показателям исследовано 218 проб питьевой воды - отклонений от нормативов не выявлено.

Из коммунальных водопроводов области по санитарно-химическим показателям исследовано 2509 проб питьевой воды, превышение нормативов выявлено в 640 пробах (25,56%). По микробиологическим показателям исследовано 2766 проб питьевой воды, превышение нормативов выявлено в 96 пробах (3,5%). Исследовано 67 проб по вирусологическим показателям - отклонений от нормативов не выявлено. По паразитарным показателям исследовано 335 проб питьевой воды - отклонений от нормативов не выявлено.

Из сельских водопроводов всего по области по санитарно-химическим показателям исследовано 1314 проб питьевой воды, превышение нормативов выявлено в 289 пробах (22,0%). По микробиологическим показателям исследовано 1503 пробы питьевой воды, превышение нормативов выявлено в 225 пробах (15,0%). По паразитарным показателям исследовано 78 проб питьевой воды - отклонений от нормативов не выявлено.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  исследование, вода, ханрьков, холц
 
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