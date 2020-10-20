20.10.2020 10:10

На Павловом Поле перекроют две улицы (1562)

Движение транспорта по ул. Серповой и ул. Коломенской, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина будет закрыто 21 и 22 октября с 8.00 до 20.00.



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Об этом сообщили в городской диспетчерской службе.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - Бакулина и пр.Науки.