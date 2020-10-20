На Павловом Поле перекроют две улицы (1562)

Движение транспорта по ул. Серповой и ул. Коломенской, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина будет закрыто 21 и 22 октября с 8.00 до 20.00.
Об этом сообщили в городской диспетчерской службе.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - Бакулина и пр.Науки.
Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.
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