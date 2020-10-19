19.10.2020 12:02

Грипп в Харькове: статистика (ХОЛЦ)

В период с 12 по 18 октября гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Харьковской области заболело 5014 человек, в том числе 2003 детей в возрасте до 17 лет.



// Facebook

По сравнению с предыдущей неделей произошел рост количества заболевших 22 человека (заболеваемость выросла на 0,4%), с аналогичным периодом прошлого года рост на 24,5%.



Показатель заболеваемости составляет 189,72 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 55,6%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Госпитализированы 40 человек, из них 34 - дети до 17 лет.



По состоянию на 19 октября привито 82 человека, из них 51 (62,2%) из групп риска, прививки проводится трехвалентного вакциной «Джис Флю», производитель Южная Корея.