Главная Новости Медицина Грипп в Харькове: статистика (ХОЛЦ)
19.10.2020  12:02   

Грипп в Харькове: статистика (ХОЛЦ)

В период с 12 по 18 октября гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Харьковской области заболело 5014 человек, в том числе 2003 детей в возрасте до 17 лет.


// Facebook

По сравнению с предыдущей неделей произошел рост количества заболевших 22 человека (заболеваемость выросла на 0,4%), с аналогичным периодом прошлого года рост на 24,5%.

Показатель заболеваемости составляет 189,72 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 55,6%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

Госпитализированы 40 человек, из них 34 - дети до 17 лет.

По состоянию на 19 октября привито 82 человека, из них 51 (62,2%) из групп риска, прививки проводится трехвалентного вакциной «Джис Флю», производитель Южная Корея.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  грипп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.10 Медицина В Харькове открыли сезон гриппа: первая статистика (ХОЛЦ) 24.09 Общество Хорошее здоровье на Интере: как отличить грипп от простуды? (Интер) 15.04 Медицина Грипп в Харькове: статистика
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 