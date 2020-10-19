Грипп в Харькове: статистика (ХОЛЦ)

В период с 12 по 18 октября гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Харьковской области заболело 5014 человек, в том числе 2003 детей в возрасте до 17 лет.
По сравнению с предыдущей неделей произошел рост количества заболевших 22 человека (заболеваемость выросла на 0,4%), с аналогичным периодом прошлого года рост на 24,5%.
Показатель заболеваемости составляет 189,72 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 55,6%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.
Госпитализированы 40 человек, из них 34 - дети до 17 лет.
По состоянию на 19 октября привито 82 человека, из них 51 (62,2%) из групп риска, прививки проводится трехвалентного вакциной «Джис Флю», производитель Южная Корея.
Звезды предупреждают: не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. На этой почве сегодня легко может разгореться конфликт.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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