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18.10.2020  10:57   

В Харьковской области за сутки добавилось почти 600 инфицированных коронавируса, - СНБО

За последние сутки заболеваемость коронавируса в регионе выросла до 28 518 человек.


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По сведениям СНБО, за последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 589 новых случаев заболевания коронавируса (+ 2,1%), общее количество достигло 28 518 человек.

За последние сутки в регионе от коронавируса никто не умер (всего жертв - 439) и никто не выздоровел (всего - 5593).

Количество "активно больных" увеличилась на 589 человек - до 22 486 пациентов.

Источник:   СНБО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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