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16.10.2020  15:43   

Игорь Терехов провел заседание Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности (Горсовет)

Харьков в «красной» зоне: транспорт работает, школы идут на каникулы.


//city.kharkov.ua
Соответствующее решение было принято сегодня, 16 октября, на внеочередном заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
 
Как отметили во время заседания, эпидемическая ситуация по заболеваемости коронавирусом в Харькове остается напряженной. Так, за последние две недели среди жителей города зарегистрировано 5690 случаев COVID-19. Показатель на 100 тыс. населения составил 399, что требует отнесения территории к «красному» уровню эпидемической опасности.
 
В связи с этим с 00:00 19 октября 2020 года на территории города Харькова вводятся противоэпидемические мероприятия, установленные для «красного» уровня эпидемической опасности.
 
В частности, они включают такие ограничения:
- учреждения культуры (в т. ч. кинотеатры), развлекательные учреждения (в т. ч. ночные клубы) прекращают работу;
- объекты питания и ТРЦ работают до 20:00;
- спортзалы и фитнес-центры работают при условии строгого соблюдения противоэпидемических норм;
- школьные каникулы начинаются 19 октября и продлятся до 30 октября; студенты вузов учатся дистанционно.
 
При этом детские сады, продуктовые магазины и рынки продолжают работу в обычном режиме. Городской пассажирский транспорт, в том числе метро, останавливать не будут.
 
Как сообщил генеральный директор КП «Харьковский метрополитен» Вячеслав Стаматин, в настоящее время в подземке уменьшены интервалы между поездами в утренние и вечерние часы пик, проводится дезинфицирующая обработка станций и подвижного состава, а также совместно с полицией контролируется соблюдение масочного режима. Во время заседания первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов поручил полиции организовать контроль за ношением масок в вагонах.
 
«Очень важно, чтобы сейчас в городе соблюдались все меры безопасности - социальная дистанция и масочный режим, особенно при пассажирских перевозках и особенно в метро. Кроме того, все, что нужно от городского бюджета на медикаменты, кислородные концентраторы, дезинфекторы, разворачивание коек, мы выделим. Все это должно быть сделано в кратчайшие сроки», - отметил Игорь Терехов.
 
Также первый вице-мэр проинформировал, что город профинансировал все меры, которые необходимы для работы избирательных участков в условиях пандемиии во время местных выборов 25 октября - закуплены дезинфицирующие средства, ограничительные ленты, урны и пр.
Источник:   Горсовет
 Тэги:  карантин, красная зона, харьков, коронавирус, каникулы, заболевшие, эпидемия, пандемия
 
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