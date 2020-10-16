16.10.2020 15:43

Игорь Терехов провел заседание Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности (Горсовет)

Харьков в «красной» зоне: транспорт работает, школы идут на каникулы.



//city.kharkov.ua

Соответствующее решение было принято сегодня, 16 октября, на внеочередном заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как отметили во время заседания, эпидемическая ситуация по заболеваемости коронавирусом в Харькове остается напряженной. Так, за последние две недели среди жителей города зарегистрировано 5690 случаев COVID-19. Показатель на 100 тыс. населения составил 399, что требует отнесения территории к «красному» уровню эпидемической опасности.

В связи с этим с 00:00 19 октября 2020 года на территории города Харькова вводятся противоэпидемические мероприятия, установленные для «красного» уровня эпидемической опасности.

В частности, они включают такие ограничения:

- учреждения культуры (в т. ч. кинотеатры), развлекательные учреждения (в т. ч. ночные клубы) прекращают работу;

- объекты питания и ТРЦ работают до 20:00;

- спортзалы и фитнес-центры работают при условии строгого соблюдения противоэпидемических норм;

- школьные каникулы начинаются 19 октября и продлятся до 30 октября; студенты вузов учатся дистанционно.

При этом детские сады, продуктовые магазины и рынки продолжают работу в обычном режиме. Городской пассажирский транспорт, в том числе метро, останавливать не будут.

Как сообщил генеральный директор КП «Харьковский метрополитен» Вячеслав Стаматин, в настоящее время в подземке уменьшены интервалы между поездами в утренние и вечерние часы пик, проводится дезинфицирующая обработка станций и подвижного состава, а также совместно с полицией контролируется соблюдение масочного режима. Во время заседания первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов поручил полиции организовать контроль за ношением масок в вагонах.

«Очень важно, чтобы сейчас в городе соблюдались все меры безопасности - социальная дистанция и масочный режим, особенно при пассажирских перевозках и особенно в метро. Кроме того, все, что нужно от городского бюджета на медикаменты, кислородные концентраторы, дезинфекторы, разворачивание коек, мы выделим. Все это должно быть сделано в кратчайшие сроки», - отметил Игорь Терехов.

Также первый вице-мэр проинформировал, что город профинансировал все меры, которые необходимы для работы избирательных участков в условиях пандемиии во время местных выборов 25 октября - закуплены дезинфицирующие средства, ограничительные ленты, урны и пр.