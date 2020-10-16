16.10.2020 11:57

В Харькове коронавирус подтвердили еще у четырех военных (МО Украины)

В Вооруженных Силах Украины по состоянию на 16 октября на COVID-19 болеют 944 человека



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Из общего количества новых больных в учреждениях здравоохранения находятся 14 человек, в том числе четыре военнослужащего в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона (Харьков). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.