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16.10.2020  11:57   

В Харькове коронавирус подтвердили еще у четырех военных (МО Украины)

В Вооруженных Силах Украины по состоянию на 16 октября на COVID-19 болеют 944 человека


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Из общего количества новых больных в учреждениях здравоохранения находятся 14 человек, в том числе четыре военнослужащего в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона (Харьков). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Источник:   МО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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