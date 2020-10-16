В Харькове коронавирус подтвердили еще у четырех военных (МО Украины)

В Вооруженных Силах Украины по состоянию на 16 октября на COVID-19 болеют 944 человека
Из общего количества новых больных в учреждениях здравоохранения находятся 14 человек, в том числе четыре военнослужащего в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона (Харьков). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
День может оказаться продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
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