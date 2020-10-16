Харьковщина остается лидером по количеству новых случаев COVID-19 (СНБО)

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.
По сведениям СНБО, за последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждены 544 случаев заражения коронавируса (+ 2,02%), общее количество случаев достигло 27457.
В течение суток от коронавируса умерли пять человек (всего - 442).
Количество "активно больных" выросла на 540 пациентов - до 21634 человек.
Отметим, что Харьковская область остается на первом месте среди регионов Украины по количеству новых больных коронавирус.
День может оказаться продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
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