16.10.2020 09:40

Харьковщина остается лидером по количеству новых случаев COVID-19 (СНБО)

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.



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По сведениям СНБО, за последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждены 544 случаев заражения коронавируса (+ 2,02%), общее количество случаев достигло 27457.

В течение суток от коронавируса умерли пять человек (всего - 442).

Количество "активно больных" выросла на 540 пациентов - до 21634 человек.

Отметим, что Харьковская область остается на первом месте среди регионов Украины по количеству новых больных коронавирус.