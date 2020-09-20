Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвердили у 396 человек
Как сообщили в ХОГА, COVID-19 обнаружили у 23 жителей Чугуевского района, 14 - Змиевского, 9 - Изюмского, 7 - Золочевского, по 6 - Дергачевского, Великобурлукского, по 4 - Лозовского района и г. Люботин, по 2 - Барвенковского, Харьковского и Сахновщинского, по 1 - Волчанского и Краснокутского районов.
Всего по области зарегистрировано 14 882 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 4462 больных выздоровели, 306 - умерли.
Опровергнут диагноз у 1930 человек. Остается под подозрением 10 человек.
Сегодня особенно хорошо вы будете чувствовать себя вдали от насиженного места – в командировке, в разъездах, на отдыхе.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно в третье воскресенье сентября в Украине отмечают День работников леса.
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