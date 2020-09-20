Главная Новости Медицина Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)
20.09.2020  17:05   

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвердили у 396 человек


// Facebook
315 из них - жители города Харькова, 81 заболевший – из области

Как сообщили в ХОГА, COVID-19 обнаружили у 23 жителей Чугуевского района, 14 - Змиевского, 9 - Изюмского, 7 - Золочевского, по 6 - Дергачевского, Великобурлукского, по 4 - Лозовского района и г. Люботин, по 2 - Барвенковского, Харьковского и Сахновщинского, по 1 - Волчанского и Краснокутского районов.

Всего по области зарегистрировано 14 882 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 4462 больных выздоровели, 306 - умерли.

Опровергнут диагноз у 1930 человек. Остается под подозрением 10 человек.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.09 Медицина Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 20 сентября (ХОЛЦ) 18.09 Медицина Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА) 18.09 Медицина Коронавирус: карта распространения COVID-19 на 18 сентября (ХОЛЦ)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 