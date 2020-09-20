Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

20.09.2020 17:05

За сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвердили у 396 человек

315 из них - жители города Харькова, 81 заболевший – из области

Как сообщили в ХОГА, COVID-19 обнаружили у 23 жителей Чугуевского района, 14 - Змиевского, 9 - Изюмского, 7 - Золочевского, по 6 - Дергачевского, Великобурлукского, по 4 - Лозовского района и г. Люботин, по 2 - Барвенковского, Харьковского и Сахновщинского, по 1 - Волчанского и Краснокутского районов.

Всего по области зарегистрировано 14 882 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 4462 больных выздоровели, 306 - умерли.

Опровергнут диагноз у 1930 человек. Остается под подозрением 10 человек.