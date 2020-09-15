Нарушения карантина в школах, на транспорте и в общепите: Госпродпотребслужба назвала цифры

ГУ Госпродпотребслужбы обнародовало результаты контроля за соблюдением карантинных мероприятий в Харьковской области.
За предыдущую неделю совершено 1263 проверки заведений общественного питания, продовольственной торговли, агропродовольственных рынков и др. Нарушения выявлены на 417 (33%) объектах. Для устранения выявленных нарушений выдано 417 предписаний и предложений, оформлено 14 протоколов, проинформированы органы местной власти - 49.
Во исполнение решений региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС проводится совместная работа с правоохранительными органами по контролю соблюдения противоэпидемических мероприятий в заведениях общественного питания, общественном транспорте, развлекательных заведениях (ночных клубах) и др. Всего проведено 1863 совместные проверки.
Соблюдение карантинных мероприятий проверено на 11 пригородных железнодорожных вокзалов и 2 поезда пригородного сообщения. Нарушения выявлены на 3 объектах. Для устранения нарушений предоставлено 3 предписания (предложений) и проведена разъяснительная работа на 5 объектах.
По состоянию на 11 сентября проверено 248 заведений общего среднего образования, нарушения выявлены в 33 учреждениях. Для устранения выявленных нарушений выдано 33 предписания и предложения, двух ответственных лиц привлечено к административной ответственности, в органы власти и местного самоуправления направлено 13 информаций. Количество проверенных дошкольных учреждений - 427, в 52 заведениях выявлены нарушения, выдано 52 предписания и предложения, в органы власти и местного самоуправления направлено 23 информации.
Всего с начала введения карантинных мероприятий специалистами ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области проведено 31718 проверок субъектов хозяйствования по соблюдению карантинных требований. По результатам проверок предоставлено 8895 предписаний (предложений), составлен 725 протоколов об административных правонарушениях. Проинформированы органы местного самоуправления и правоохранительные органы.
Отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными: на пустом месте могут то и дело вспыхивать конфликты, симпатии, обиды, интерес или даже страсть.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
Начиная с 2008 года, 15 сентября ежегодно отмечается Международный день демократии.
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