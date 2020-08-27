27.08.2020 12:55

В Харькове маленькой девочке из Сумской области сделали уникальную операцию

Врачи городского центра детской нейрохирургии (при Харьковской городской больнице скорой и неотложной медпомощи им. профессора А. Мещанинова) провели уникальную операцию 5-летней пациентке.



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Девочке из Сумской области вживили специальное устройство, которое реагирует на приступы эпилепсии и сразу же блокирует их. Как пояснил руководитель центра Александр Духовский, который оперировал малышку, во всем мире 30% пациентов с диагнозом эпилепсии не воспринимают противоэпилептические препараты, такие операции для них жизненно необходимы. Девочке имплантировали специальное устройство-генератор в подмышечную область, электрод прикрепили к блуждающему нерву. По нему электрические сигналы посылаются в мозг, и он может прервать приступ эпилепсии.

С помощью проведенной операции девочка сможет начать полноценную жизнь.

В Украине первые подобные операции провели в Харькове в 2016 году. Сегодняшняя операция - пятнадцатая. Но реально оперировать ежегодно до 500 человек. Пока для этого нет госфинансирования, а уровень доходов у населения остается низким.

Такие операции делают только в Харькове вот уже на протяжении трех лет - в городском центре детской нейрохирургии при Харьковской городской больнице скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова.

Об этом рассказал руководитель Харьковского городского центра детской нейрохирургии Александр Духовский, который оперировал ребенка.

По словам хирурга, в мире 30% людей с диагнозом эпилепсии невосприимчивы к противоэпилептическим препаратам, поэтому им жизненно необходимы такие операции. Девочка – в числе таких пациентов.

«Препараты на них не действуют, таблетки не помогает. И тогда эти 30% пациентов являются посетителями офиса нейрохирурга. Хирургия эпилепсии разная. Есть открытые операции, когда нужно удалить кусочек мозга и человек выздоравливает. Но это возможно, когда такой эпилептический фокус один. А если таких фокусов много, то открытая хирургия может быть бессильной», - объяснил Духовский.

В таком случае хирурги проводят так называемую VNS-терапию– нейростимуляцию.

«Это имплантация специального устройства-генератора в подмышечную область, а сам электрод прикрепляется к блуждающему нерву. Это десятая пара наших мозговых нервов, одна из главных, которая передает информацию от главного мозга всем внутренним органам – печени, почкам, легким, сердцу, мочевому пузырю, кишечнику, поджелудочной и др. И от них получает ответ. Так как этих органов много, и они все разные, то ученые придумали – если прикрепить электрод к этому нерву, то по нему можно посылать электрические сигналы в мозг, и он может прервать приступы эпилепсии, прервать разряд в фокусе. С помощью такой операции мы хотим помочь ребенку, чтобы девочка пошла в школу, начала жить полноценно. С имплантом девочка сможет легче перносить болезнь. Этот девайс умный, он знает, когда должен произойти приступ, включается и блокирует его. Более ранние стимуляторы выставлялись по времени, допустим, через каждые 5 минут он включался на 30 сек. А новый следит за сокращением сердца и частотой дыхания - перед приступом они становятся чаще и аппарат реагирует на них, включается и блокирует приступ», - рассказал Духовский.