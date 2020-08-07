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07.08.2020  08:27   

83-летняя харьковчанка отравилась грибами

В текущем году в Харьковской области зарегистрирован уже второй случай отравления грибами.


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83-летняя пенсионерка из Харькова вместе с соседкой собирала в конце июля в ​​лесу вблизи села Уды Золочевского района грибы, идентифицированы пострадавшей, как «подосиновики».

После сбора грибы были очищены и подвергнуты термической обработке (жарке) без предварительного отваривания. Употребляли грибы женщины вместе в день приготовления.

В тот же день у пенсионерки возникли симптомы отравления - общая слабость, диспепсические расстройства, рвота, у соседки симптомов отравления не наблюдалось. Сразу за медицинской помощью женщина не обратилась, а пыталась заниматься самолечением.

За медицинской помощью больной обратился только через сутки. Машиной скорой медицинской помощи женщину доставили в городскую клиническую больницу №2 с предварительным диагнозом «Отравление грибами?», где больная получила лечения. Через 4 дня женщина выздоровела и ее выписали из больницы в удовлетворительном состоянии с заключительным диагнозом «Отравление грибами».

ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины» не рекомендует собирать и употреблять дикорастущие грибы, особенно детям и пожилым людям. В случае возникновения каких-либо симптомов отравления после употребления грибов, необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  отравление, грибы, харьков
 
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