83-летняя харьковчанка отравилась грибами

В текущем году в Харьковской области зарегистрирован уже второй случай отравления грибами.
83-летняя пенсионерка из Харькова вместе с соседкой собирала в конце июля в лесу вблизи села Уды Золочевского района грибы, идентифицированы пострадавшей, как «подосиновики».
После сбора грибы были очищены и подвергнуты термической обработке (жарке) без предварительного отваривания. Употребляли грибы женщины вместе в день приготовления.
В тот же день у пенсионерки возникли симптомы отравления - общая слабость, диспепсические расстройства, рвота, у соседки симптомов отравления не наблюдалось. Сразу за медицинской помощью женщина не обратилась, а пыталась заниматься самолечением.
За медицинской помощью больной обратился только через сутки. Машиной скорой медицинской помощи женщину доставили в городскую клиническую больницу №2 с предварительным диагнозом «Отравление грибами?», где больная получила лечения. Через 4 дня женщина выздоровела и ее выписали из больницы в удовлетворительном состоянии с заключительным диагнозом «Отравление грибами».
ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины» не рекомендует собирать и употреблять дикорастущие грибы, особенно детям и пожилым людям. В случае возникновения каких-либо симптомов отравления после употребления грибов, необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.
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