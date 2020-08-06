06.08.2020 10:39

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 6 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 6189 подозрений на COVID-19, в том числе 157 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 6 августа в области лабораторно подтвержден 4381 (+144 за сутки) случаев COVID-19.



В том числе 136 человек скончались, 2391 (+51) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 3364 (+130) человек.



При этом 82 случая остаются под подозрением (в Харькове – 77), 1726 опровергнуто.