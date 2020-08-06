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06.08.2020  10:39   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 6 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 6189 подозрений на COVID-19, в том числе 157 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 6 августа в области лабораторно подтвержден 4381 (+144 за сутки) случаев COVID-19.

В том числе 136 человек скончались, 2391 (+51) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 3364 (+130) человек.

При этом 82 случая остаются под подозрением (в Харькове – 77), 1726 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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