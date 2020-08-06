Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 6 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 6189 подозрений на COVID-19, в том числе 157 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 6 августа в области лабораторно подтвержден 4381 (+144 за сутки) случаев COVID-19.
В том числе 136 человек скончались, 2391 (+51) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 3364 (+130) человек.
При этом 82 случая остаются под подозрением (в Харькове – 77), 1726 опровергнуто.
Заранее приготовьтесь к тому, что ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Лучшим решением будет посвятить этот день творчеству.
Под влиянием поля повышенного давления 6 августа в Харькове сохранится малооблачная без осадков погода.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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