05.08.2020 14:25

В Харькове больных COVID-19 готовится принимать детская инфекционная больница - «взрослая» переполнена

Харьковская областная детская инфекционная больница готова принять 150 пациентов с COVID-19



://kharkivoda.gov.ua

В настоящее время областная взрослая инфекционка заполнена - там на лечении находятся 240 больных.

Об этом сообщил и.о. директора Департамента здравоохранения ХОГА Геннадий Бондарчук.

За последние сутки в Харьковской области было выявлено 145 случаев COVID-19, 36 больных были госпитализированы.

«За вчера в области проведено 1959 исследований на COVID-19. Учитывая увеличение количества исследований, у нас большее количество положительных тестов, чем на прошлой неделе. Сейчас мы выявляем больше бессимптомных случаев. Это люди, которых тестируют из-за того, что они были в контакте с больными. У этих пациентов нет проявлений заболевания, однако они являются носителями вируса», - объяснил Геннадий Бондарчук.

Несмотря на то, что большинство больных с коронавирусной болезнью лечатся дома на самоизоляции, областная инфекционная больница переполнена.

«На сегодня в областной инфекционной больнице находятся 240 пациентов. В реанимации, рассчитанной на 12 человек, сегодня находятся 10 пациентов, один из них - на инвазивной поддержке, другие - в кислородной маске», - уточнил Геннадий Бондарчук.

Учитывая такую ​​загруженность учреждения, больных будет принимать детская больница, которая находится рядом.

«На территории детской больницы подготовлен отдельно стоящий корпус, в котором есть 50 боксированных палат, где могут размещаться 150 пациентов. Туда завезены в течение последней недели 100 точек доступа кислорода. То есть, там могут находиться 100 пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке», - сообщил руководитель Департамента здравоохранения.

Также он отметил, что сейчас рассматривается проект по созданию второго реанимационного отделения во взрослой инфекционке. Оно будет рассчитано на 20 коек.

«Ждем согласования проекта, чтобы как можно быстрее начать работы и к осенне-зимнему периоду уже иметь готовое отделение», - сказал Геннадий Бондарчук.