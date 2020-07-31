Главная Новости Медицина Количество заболевших коронавирусом бьет рекорды: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 31 июля
31.07.2020  10:25   

Количество заболевших коронавирусом бьет рекорды: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 31 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 5445 подозрений на COVID-19, в том числе 114 в течение последних суток.


// Facebook

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 31 июля в области лабораторно подтвержден 3704 (+85 за сутки) случаев COVID-19.

В том числе 127 человек скончались, 2152 (+47) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 2778 (+71) человек.

При этом 111 случая остаются под подозрением (в Харькове – 105), 1630 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.07 Медицина Коронавирус: Харьков соответствует критериям для ослабления карантина 30.07 Медицина За сутки коронавирус унес три жизни: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 30 июля 29.07 Медицина Коронавирус: Харьков соответствует критериям для ослабления карантина
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 