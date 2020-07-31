Количество заболевших коронавирусом бьет рекорды: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 31 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 5445 подозрений на COVID-19, в том числе 114 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 31 июля в области лабораторно подтвержден 3704 (+85 за сутки) случаев COVID-19.
В том числе 127 человек скончались, 2152 (+47) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 2778 (+71) человек.
При этом 111 случая остаются под подозрением (в Харькове – 105), 1630 опровергнуто.
Звезды советуют не задевать чужих чувств и интересов – это может окончиться плачевно. Зато день будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
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