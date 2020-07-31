31.07.2020 10:25

Количество заболевших коронавирусом бьет рекорды: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 31 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 5445 подозрений на COVID-19, в том числе 114 в течение последних суток.



// Facebook

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 31 июля в области лабораторно подтвержден 3704 (+85 за сутки) случаев COVID-19.



В том числе 127 человек скончались, 2152 (+47) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 2778 (+71) человек.



При этом 111 случая остаются под подозрением (в Харькове – 105), 1630 опровергнуто.