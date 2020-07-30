За сутки коронавирус унес три жизни: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 30 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 5331 подозрения на COVID-19, в том числе 70 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 30 июля в области лабораторно подтвержден 3619 (+70 за сутки) случаев COVID-19.
В том числе 127 (+3 за сутки) человека скончались, 2105 (+41) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 2707 (+67) человек.
При этом 103 случая остаются под подозрением (в Харькове – 101), 1609 опровергнуто.
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Тем, кто любит давить на окружающих, сегодня придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
влажность:
давление:
ветер: