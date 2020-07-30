30.07.2020 10:58

За сутки коронавирус унес три жизни: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 30 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 5331 подозрения на COVID-19, в том числе 70 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 30 июля в области лабораторно подтвержден 3619 (+70 за сутки) случаев COVID-19.



В том числе 127 (+3 за сутки) человека скончались, 2105 (+41) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 2707 (+67) человек.



При этом 103 случая остаются под подозрением (в Харькове – 101), 1609 опровергнуто.