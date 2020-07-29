Коронавирус: Харьков соответствует критериям для ослабления карантина

По состоянию на 29 июля в регионе не превышен ни один из показателей.
Данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения, свидетельствуют о том, что Харьковская область уже седьмой день подряд соответствует критериям для ослабления карантина.
Так, по состоянию на 29 июля загруженность коек в регионе составляет 19,70% при норме быть менее 50%.
Охват тестированием – 52,29 на 100 тысяч населения (должно быть более 24 на 100 тысяч).
Процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 10,29% при норме меньше 11%.
Динамика заболеваемости составляет -8,04% при норме менее 10%.
Будьте осторожны с деньгами, будь то покупки, финансовые проекты или вложения. Есть риск принять желаемое за действительное и в результате совершить ошибку.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквал 15-20 м/с.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
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