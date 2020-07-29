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29.07.2020  15:34   

Коронавирус: Харьков соответствует критериям для ослабления карантина

По состоянию на 29 июля в регионе не превышен ни один из показателей.


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Данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения, свидетельствуют о том, что Харьковская область уже седьмой день подряд соответствует критериям для ослабления карантина.

Так, по состоянию на 29 июля загруженность коек в регионе составляет 19,70% при норме быть менее 50%.

Охват тестированием – 52,29 на 100 тысяч населения (должно быть более 24 на 100 тысяч).

Процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 10,29%  при норме меньше 11%.

Динамика заболеваемости составляет -8,04% при норме менее 10%.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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