29.07.2020 15:34

Коронавирус: Харьков соответствует критериям для ослабления карантина

По состоянию на 29 июля в регионе не превышен ни один из показателей.



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Данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения, свидетельствуют о том, что Харьковская область уже седьмой день подряд соответствует критериям для ослабления карантина.



Так, по состоянию на 29 июля загруженность коек в регионе составляет 19,70% при норме быть менее 50%.



Охват тестированием – 52,29 на 100 тысяч населения (должно быть более 24 на 100 тысяч).



Процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 10,29% при норме меньше 11%.



Динамика заболеваемости составляет -8,04% при норме менее 10%.