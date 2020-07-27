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27.07.2020  10:25   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 27 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 5111 подозрения на COVID-19, в том числе 83 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 27 июля в области лабораторно подтвержден 3427 (+49 за сутки) случаев COVID-19.

В том числе 122 человека скончались, 1996 (+42) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 2544 (+41) человек.

При этом 140 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 132), 1544 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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