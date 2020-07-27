27.07.2020 10:25

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 27 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 5111 подозрения на COVID-19, в том числе 83 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 27 июля в области лабораторно подтвержден 3427 (+49 за сутки) случаев COVID-19.



В том числе 122 человека скончались, 1996 (+42) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 2544 (+41) человек.



При этом 140 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 132), 1544 опровергнуто.



