Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 27 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 5111 подозрения на COVID-19, в том числе 83 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 27 июля в области лабораторно подтвержден 3427 (+49 за сутки) случаев COVID-19.
В том числе 122 человека скончались, 1996 (+42) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 2544 (+41) человек.
При этом 140 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 132), 1544 опровергнуто.
Если хотите сегодня что-нибудь организовать, четко формулируйте: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто для вас и пальцем не пошевелит.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
27 июля 1900 года выходец из Гамбурга, американский гастроном Луи Лессинг продал первый гамбургер.
влажность:
давление:
ветер: