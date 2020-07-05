Коронавирус на Харьковщине: где обнаружены новые подозрения

В Харьковской области за 4 июля зафиксировано 41 новое подозрение на заболевание коронавирусом.
Новые подозрения зарегистрированы в городе Харькове.
Всего в Харьковской области 205 человек ждут, когда им подтвердят или опровергнут диагноз "коронавирус".
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. Время расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки.
От 30 градусов и выше, солнечно и без осадков – выходные, по прогнозам синоптиков, будут жаркими.
Интересно, что первых в мире «туристов» развлекали подобным образом, чтобы отвлечь от мыслей об алкоголе.
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