Главная Новости Медицина Коронавирус на Харьковщине: где обнаружены новые подозрения
05.07.2020  11:28   

Коронавирус на Харьковщине: где обнаружены новые подозрения

В Харьковской области за 4 июля зафиксировано 41 новое подозрение на заболевание коронавирусом.


://facebook.com

Новые подозрения зарегистрированы в городе Харькове.

Всего в Харьковской области 205 человек ждут, когда им подтвердят или опровергнут диагноз "коронавирус". 

Источник:   Государственное учреждение "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины"
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.07 Медицина Четыре смерти от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 4 июля 04.07 Медицина У Харкові закривають кінотеатри і обмежують роботу кафе: Рішення КНС 03.07 Медицина В Харькове районный суд изменил график работы из-за заражения коронавирусом одного из работников
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 