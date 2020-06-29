Главная Новости Медицина На 29 июня количество погибших от коронавируса достигло в Харькове 80 умерших, из них 2 за последние сутки
29.06.2020  10:20   

На 29 июня количество погибших от коронавируса достигло в Харькове 80 умерших, из них 2 за последние сутки

По сведениям СНБО, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 16 новых случаев заражения коронавируса, или 2098 подтвержденных случаев в целом.


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Таким образом, по состоянию на утро 29 июня в регионе с начала эпидемии зарегистрировано 2098 фактов заболевания COVID-19.

За последние сутки от коронавируса в Харьковской области умерли два человека (общее количество жертв - 80 человек).

За сутки выздоровели 5 человек, общее количество жителей Харьковской области, которые победили коронавирус, составляет 1070 пациентов.

Количество "активно больных" в течение суток увеличилась на 9 человек - до 948 пациентов.

Источник:   СНБО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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