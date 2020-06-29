На 29 июня количество погибших от коронавируса достигло в Харькове 80 умерших, из них 2 за последние сутки

По сведениям СНБО, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 16 новых случаев заражения коронавируса, или 2098 подтвержденных случаев в целом.
Таким образом, по состоянию на утро 29 июня в регионе с начала эпидемии зарегистрировано 2098 фактов заболевания COVID-19.
За последние сутки от коронавируса в Харьковской области умерли два человека (общее количество жертв - 80 человек).
За сутки выздоровели 5 человек, общее количество жителей Харьковской области, которые победили коронавирус, составляет 1070 пациентов.
Количество "активно больных" в течение суток увеличилась на 9 человек - до 948 пациентов.
День как нельзя лучше подходит для «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
C 2016 года по решению ООН у этой климатической зоны появился свой праздник.
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