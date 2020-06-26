Минздрав внес новый препарат в протокол лечения СOVID-19

Новый «старый» препарат уже хорошо известен и опробован, но улучшений у пациентов, находящихся не в критическом состоянии, при его применении не было.
Минздрав принял решение о внесении препарата "Дексаметазон" клинического протокола
Министерство здравоохранения Украины обновило протокол лечения COVID-19 и утвердило новое лекарственное средство, которое можно использовать при Коронавирусная инфекции. Это препарат "Дексаметазон" из группы кортикостероидных гормонов, сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK .
"Вчера под моим председательством состоялось заседание рабочей группы с ведущими специалистами страны по обновлению стандартов оказания медицинской помощи при COVID-19. В частности, был рассмотрен вопрос о внесении дополнительных лекарственных средств, то есть расширение протокола, которое основывается на нашем опыте, на клинических испытаниях других стран .
Например, было принято решение о внесении препарата "Дексаметазон" к нашему клинического протокола - каким образом лечить, как применять ", - рассказал министр.
Дексаметазон - это стероидный препарат, который используется с 1960-х годов как противовоспалительное средство, а также при лечении некоторых видов рака.
Согласно исследованиям иностранных ученых, для тех, кто находился на искусственной вентиляции легких, риски смерти снизились с 40% до 28%. У пациентов, нуждающихся кислород - с 25% до 20%.
В то же время, улучшений у пациентов, находящихся не в критическом состоянии, при лечении дексаметазоном не было.
Помните: сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
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