26.06.2020 15:25

Минздрав внес новый препарат в протокол лечения СOVID-19

Новый «старый» препарат уже хорошо известен и опробован, но улучшений у пациентов, находящихся не в критическом состоянии, при его применении не было.



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Минздрав принял решение о внесении препарата "Дексаметазон" клинического протокола

Министерство здравоохранения Украины обновило протокол лечения COVID-19 и утвердило новое лекарственное средство, которое можно использовать при Коронавирусная инфекции. Это препарат "Дексаметазон" из группы кортикостероидных гормонов, сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK .

"Вчера под моим председательством состоялось заседание рабочей группы с ведущими специалистами страны по обновлению стандартов оказания медицинской помощи при COVID-19. В частности, был рассмотрен вопрос о внесении дополнительных лекарственных средств, то есть расширение протокола, которое основывается на нашем опыте, на клинических испытаниях других стран .

Например, было принято решение о внесении препарата "Дексаметазон" к нашему клинического протокола - каким образом лечить, как применять ", - рассказал министр.

Дексаметазон - это стероидный препарат, который используется с 1960-х годов как противовоспалительное средство, а также при лечении некоторых видов рака.

Согласно исследованиям иностранных ученых, для тех, кто находился на искусственной вентиляции легких, риски смерти снизились с 40% до 28%. У пациентов, нуждающихся кислород - с 25% до 20%.

В то же время, улучшений у пациентов, находящихся не в критическом состоянии, при лечении дексаметазоном не было.