23.06.2020 17:33

Больные гриппом испортили полугодовую статистику медиков

За 5 месяцев 2020 года, с учетом гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в области зарегистрировано 63892 случая инфекционных заболеваний.



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По сравнению с количеством заболевших за аналогичный периодом прошлого года (59 271 человек) наблюдается рост на 7,8%.

Однако медики отмечают, что без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, количество других забюолевших снизилось на 61,9% (зарегистрировано 3078 случаев против 8078 в 2019-м).



Общий процент переболевшего инфекционными заболеваниями населения составляет 2,4 против 1,9 в прошлом году.



В разрезе отдельных нозологических форм по сравнению с прошлым годом отмечается рост заболеваемости коклюшем на 43,7%, вирусным гепатитом А - на 60,0%, хроническим вирусным гепатитом С - на 12,5%, острыми респираторными вирусными инфекциями на 18,5% , гриппом - в 4,8 раза.



На уровне прошлого года заболеваемость иерсиниозом (6 случаев).



Снижение заболеваемости сальмонеллезом на 20,8%, шигеллезом на 44,9%, гастроэнтероколитом с установленным возбудителем на 28,4%, ротавирусным энтеритом на 37,1%, гастроэнтероколитом с неустановленным возбудителем на 31,4%, лямблиозом на 55,5 %, туберкулезом на 32,3%, менингококковым менингитом на 5 случаев, болезнью Лайма на 25,0%, вирусным менингитом на 58,3%, корью в 2006,5 раза, острыми вирусными гепатитами: В - на 13,3%, С - на 52,4%, хроническим вирусным гепатитом В на 16,3%, инфекционным мононуклеозом на 17,5%.



Зарегистрировано 2 случая краснухи и 4 случая малярии.



Не зарегистрированы случаи брюшного тифа и паратифа, дифтерии, полиомиелита, лептоспироза, листериоза, столбняка, сибирской язвы, бруцеллеза, туляремии, ГЛПС, орнитоза эпидемического паротита.



Превалирующей в структуре инфекционной заболеваемости (без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций) остается заболеваемость острыми кишечными инфекциями, удельный вес которых составляет 40,4%.



Туберкулез органов дыхания диагностирован у 293 человек. В структуре заболевших туберкулезом дети составляют 4,8%.



Зарегистрировано 610 инвазированных гельминтами и простейшими. Заболеваемость регистрировалась главным образом среди детского населения, удельный вес которого в структуре паразитарной заболеваемости составляет 82,6%.



Обратилось за антирабической помощью по поводу укусов животными 1299 человек, от диких животных пострадало 17 человек.



Количество лиц, пострадавших от нападения клещей, снизилась на 35,4%. Взято на учет 510 человек, из них 34,7% - дети до 17 лет.



Пораженность населения педикулезом снизилась на 25,9%, выявлено 229 случаев, из которых 78,2% составляют дети до 17 лет.