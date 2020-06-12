Главная Новости Медицина В ближнем пригороде Харькова на две недели ужесточили карантинные меропрития
12.06.2020  11:30   

В ближнем пригороде Харькова на две недели ужесточили карантинные меропрития

В Дергачах закрыты детские сады, места массовой торговли, заведения бытового обслуживания.


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В г. Дергачи Харьковской области из-за вспышки коронавируса ужесточен карантин: закрыты детские сады, места массовой торговли, заведения бытового обслуживания. Ужесточение связано со вспышкой COVID-19 в управлении образования, культуры, молодежи и спорта Дергачевской райгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба Дергачевской РГА.

Чиновники управления перешли на режим самоизоляции.

Новые ограничения введены местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сроком на 14 дней.

Напомним, что по состоянию на утро 12 июня от COVID-19 в Харьковской области скончались еще два человека, общее число летальных случаев достигло 57.

Источник:   objectiv
 Тэги:  карантин, пригород, харьков, дергачи, образование, детский сад, культура
 
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