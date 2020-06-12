В ближнем пригороде Харькова на две недели ужесточили карантинные меропрития

В Дергачах закрыты детские сады, места массовой торговли, заведения бытового обслуживания.
В г. Дергачи Харьковской области из-за вспышки коронавируса ужесточен карантин: закрыты детские сады, места массовой торговли, заведения бытового обслуживания. Ужесточение связано со вспышкой COVID-19 в управлении образования, культуры, молодежи и спорта Дергачевской райгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба Дергачевской РГА.
Чиновники управления перешли на режим самоизоляции.
Новые ограничения введены местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сроком на 14 дней.
Напомним, что по состоянию на утро 12 июня от COVID-19 в Харьковской области скончались еще два человека, общее число летальных случаев достигло 57.
Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
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