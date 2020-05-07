07.05.2020 16:48

Карантин: ослабление мер не отменяет правил безопасности

Областной лабцентр о том, чего придерживаться в повседневной жизни.



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Как отмечает Харьковский лабораторный центр, с 11 мая 2002 года планируется постепенное ослабление карантинных ограничений. Но соблюдать правила безопасности в условиях пандемии COVID-19 следует независимо от того, действует карантин или нет. Это необходимо как на индивидуальном, так и на групповом уровне: рекомендации по предотвращению распространения COVID-19 эффективно работать только тогда, когда их будут соблюдать все.

Соблюдение физической дистанции и самоизоляция — это те меры, которых нужно употреблять не только во время карантина, но и тогда, когда это фактически необходимо. Поэтому стоит понимать, чем карантин отличается от самоизоляции и физического дистанцирования.

Итак, карантин — это ограничение деятельности или физическая изоляция людей, которые не имеют признаков заболевания. Цель карантина — предотвратить распространение заболевания на ранних этапах.

Самоизоляция означает ограничение контактов больных с симптомами COVID-19 для предотвращения дальнейшего распространения болезни.

Физическое дистанцирование предполагает соблюдение безопасной дистанции относительно других людей. ВОЗ рекомендует находиться на расстоянии не меньше метра друг от друга. Этого правила надо соблюдать независимо от наличия признаков заболевания или контакта с больными COVID-19.

В частности, во время походов в магазины держитесь на расстоянии не менее метра от других и, по возможности, не касайтесь руками глаз, рта, носа. Перед прикосновением к корзин или тележек обрабатывайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%. После возвращения из магазина, а также после разбора принесенных покупок тщательно мойте руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд.

Приобретенные овощи и фрукты следует мыть так же, как и всегда. В частности, перед тем как прикасаться к ним, помойте руки водой с мылом. После этого тщательно вымойте фрукты и овощи чистой водой, особенно если вы едите их сырыми.

И помните, что уменьшить риск заражения COVID-19 и дальнейшего распространения инфекции довольно просто.

Регулярно и тщательно обрабатывайте руки дезинфектором с содержанием спирта не менее 60% или мойте их теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд. Это помогает уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже.

Держитесь от других на расстоянии не меньше метра. Во время кашля, чихания или разговора с носа и рта человека выделяются мелкие капли, которые могут содержать вирус. Когда вы находитесь слишком близко, то можете вдохнуть эти капли и заразиться, если человек болен COVID-19.

Избегайте мест большого скопления людей. Там гораздо выше вероятность оказаться в тесном контакте с лицом, инфицированным COVID-19.

Старайтесь не трогать глаза, нос и рот немытыми руками. Мы касаемся многих поверхностей, и таким образом вирус может попасть на руки. Грязными руками мы можем перенести вирус на слизистые оболочки глаз, носа или рта. Оттуда он способен попасть в организм. Именно поэтому универсальный совет о мытье рук такая важная. Если все же необходимо дотронуться до лица, воспользуйтесь чистой салфеткой, которую после использования следует выбросить в мусорный контейнер.

Придерживайтесь правил респираторной гигиены дыхания и кашля. Во время кашля или чихания прикрывайте рот и нос сгибом локтя или салфеткой. Использованную салфетку следует выбросить и вымыть руки. Вирус передается через мелкие капли. Правила респираторной гигиены помогут вам защитить других от гриппа и ОРВИ, в частности COVID-19.

Самоізолюйтеся к выздоровлению, даже если у вас легкие симптомы ОРВИ. Попросите кого-нибудь доставлять вам продукты до дверей квартиры. Если вам необходимо выйти из дома, надевайте маску. Такие меры помогут защитить ваше окружение от COVID-19 и других вирусных заболеваний.

Если у вас повысилась температура, появились кашель и затрудненное дыхание, обратитесь к семейному врачу. Обращение к врачу по телефону позволит ему при необходимости оперативно направить вас в специализированное лечебное учреждение.