Украинцев хотят массово проверять на наличие иммунитета к коронавирусу

Если это новшество внедрят, Украина будет пятым государством в мире, где проводят соответствующую процедуру.
После самоизоляции или после выздоровления граждан предлагают проверять на наличие иммунитета. Об этом заявил главный государственный санврач Виктор Ляшко.
«Я считаю, что в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител. Такая диагностика покажет, переболела человек COVID-19 или нет, есть ли иммунитет», – сказал он.
По словам Виктора Ляшко, пока нет точной информации о продолжительности иммунитета к коронавирусной инфекции, но по предварительной информации, его срок не превышает трех месяцев. Язык о формировании индивидуальной непереносимости к болезни.
А вот, по мнению министра здравоохранения Максима Степанова, треть переболевших могут подхватить коронавирус еще раз.
«Если посмотреть на исследования ученых разных стран, в том числе китайских, европейских, то у 30% людей, которые переболели Коронавирусная болезнью COVID-19, титр антител очень низкий, не может гарантировать иммунитет. Поэтому человек может заболеть повторно», – уверяет Степанов.
Поэтому министр здравоохранения не исключает, что формирование коллективного иммунитета в принципе невозможно, потому что он появляется только, когда примерно 90% населения страны переболеют коронавирусом. Впрочем этот вопрос пока не изучено до конца, поэтому говорить об окончательных выводах пока не стоит.
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