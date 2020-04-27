27.04.2020 08:45

Украинцев хотят массово проверять на наличие иммунитета к коронавирусу

Если это новшество внедрят, Украина будет пятым государством в мире, где проводят соответствующую процедуру.



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После самоизоляции или после выздоровления граждан предлагают проверять на наличие иммунитета. Об этом заявил главный государственный санврач Виктор Ляшко.



«Я считаю, что в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител. Такая диагностика покажет, переболела человек COVID-19 или нет, есть ли иммунитет», – сказал он.



По словам Виктора Ляшко, пока нет точной информации о продолжительности иммунитета к коронавирусной инфекции, но по предварительной информации, его срок не превышает трех месяцев. Язык о формировании индивидуальной непереносимости к болезни.

А вот, по мнению министра здравоохранения Максима Степанова, треть переболевших могут подхватить коронавирус еще раз.



«Если посмотреть на исследования ученых разных стран, в том числе китайских, европейских, то у 30% людей, которые переболели Коронавирусная болезнью COVID-19, титр антител очень низкий, не может гарантировать иммунитет. Поэтому человек может заболеть повторно», – уверяет Степанов.



Поэтому министр здравоохранения не исключает, что формирование коллективного иммунитета в принципе невозможно, потому что он появляется только, когда примерно 90% населения страны переболеют коронавирусом. Впрочем этот вопрос пока не изучено до конца, поэтому говорить об окончательных выводах пока не стоит.