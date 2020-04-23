В Харькове и области – 101 случай коронавируса

За прошедшие сутки положительные результаты выявили еще у 17 человек.
По данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 353 случая;
Волынская область - 188 случаев;
Днепропетровская область - 186 случаев;
Донецкая область - 21 случай;
Житомирская область - 304 случая;
Закарпатская область - 230 случаев;
Запорожская область - 146 случаев;
Ивано-Франковская область - 644 случая;
Кировоградская область - 258 случаев;
м. Киев - 1059 случаев;
Киевская область - 451 случай;
Львовская область - 282 случая;
Луганская область - 27 случаев;
Николаевская область - 99 случаев;
Одесская область - 161 случай;
Полтавская область - 161 случай;
Ровенская область - 396 случаев;
Сумская область - 89 случаев;
Тернопольская область - 499 случаев;
Харьковская область - 101 случай;
Херсонская область - 77 случаев;
Хмельницкая область - 61 случай;
Черновицкая область - 1140 случаев;
Черкасская область - 220 случаев;
Черниговская область - 17 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 апреля 2020 в Центр поступило 1409 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 21058 сообщений о подозрении на COVID-19.
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