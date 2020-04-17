17.04.2020 12:21

В минздраве заверили, что тест ПЦР на коронавирус должен быть бесплатным (ВИДЕО)

Тестирование в клиниках на наличие коронавируса методом полимеразной цепной реакции является бесплатным.



Тест. Фото: apimages.com

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Есть четкий алгоритм, когда делается тест на коронавирус. При появлении соответствующих симптомов (сухой кашель, повышение температуры, затруднение дыхания) система здравоохранения сделает вам тест бесплатно ", - отметил он.

Министр уточнил, что любое злоупотребление по этому поводу будет наказываться.

"Если с вами случится подобная ситуация, прошу обращаться на горячую линию Минздрава - мы разберемся в каждом конкретном случае", - сказал глава министерства.