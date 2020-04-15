15.04.2020 09:10

Грипп в Харькове: статистика

Четвертую неделю подряд происходит снижение активности эпидпроцесса за счет уменьшения количества заболевших.



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В период с 6 по 12 апреля гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Харьковской области заболело 1862 человека, из них 563 - дети до 16 лет.

По сравнению с предыдущей неделей произошло снижение показателя заболеваемости на 22,7%.

О состоянии заболеваемости на 15 неделе 2020



Уровень заболеваемости характеризуется как низкий, показатель заболеваемости составляет 70,60 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 83,4%.



При этом превышен уровень собственного эпидемического порога в Первомайском районе (на 12,6%), где показатель самый высокий по области - 256,85 на 100 тыс. населения, самый низкий - в Золочевском - 11,88 на 100 тыс. населения.



Госпитализированы 51 человек, из них 25 детей.



С начала эпидемического сезона по данным вирусологического мониторинга обследовано 2132 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные находки обнаружены у 963 человек.

У 235 человек выявлены вирусы гриппа, из них у 9 человек - вирус гриппа типа А (H3), у 51 - вирус гриппа типа А нетипичный, у 103 - вирус гриппа типа А (Н1) и у 72 - вирус гриппа типа В.

У 41,7% больных выявлен вирус парагриппа, у 28,4% - РС-вирус, у 4,9% - аденовирус. У 2 человек обнаружены метапневмовирус и у 2 – риновирусы.

За последнюю неделю выделение вирусов гриппа не отмечается.



По состоянию на 13 апреля привито против гриппа 11915 человек, из них 4252 человека из групп риска.



Отсутствие циркуляции вирусов гриппа, дальнейшее замедление темпов прироста заболеваемости свидетельствует об отсутствии активизации эпидемического процесса среди населения области и дает основания прогнозировать дальнейшее уменьшение количества больных.